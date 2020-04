Nach Unfall im Rheintal: Bahnstrecke wieder freigegeben

Von Jasmin Amend

Polizisten werden am Osterwochenende vom Zeppelin aus kontrollieren, ob die Corona-Verordnungen in der Region Bodensee-Oberschwaben eingehalten werden. Darüber informierte das Polizeipräsidium Ravensburg am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Bei den Flügen im Zeppelin NT der Deutschen Zeppelin-Reederei steht die Bodenseeregion im Fokus – aus einem ganz bestimmten Grund.

Auf die Idee, den Zeppelin auch für Kontrollen zu nutzen, kam die Polizei durch bisherige „Corona-Einsätze“ der Flugmaschine.