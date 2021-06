Nach Tod von 26-Jährigem: Partnerin und Bruder angeklagt

Der Streit um Fahrraddemonstrationen auf der A96 geht in die nächste Runde: Klimaaktivisten um Samuel Bosch aus Schlier wollen bei der nächsten, für Sonntag, 4. Juli, angekündigten Demo die Autobahn erneut für ihre Zwecke nutzen. Die Stadt Wangen hat dies am Freitag abermals abgelehnt. Bosch kündigte daraufhin wieder juristische Schritte gegen diese Entscheidung an.

Bei der ersten Demo am vergangenen Sonntag hatte es bei heißem Sommerwetter lange Staus nicht nur auf der A96 gegeben, sondern auch auf den Umleitungsstrecken.