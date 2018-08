Nach tödlicher Messerattacke auf Arzt Haftbefehl beantragt

Einen Tag nach der tödlichen Messerattacke auf einen Arzt in Offenburg hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen einen 26 Jahre alten Mann beantragt. Der Verdächtige, ein seit November 2015 in Deutschland lebender Asylbewerber aus Somalia, sollte am Nachmittag einem Richter vorgeführt werden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Offenburg mit. Das Motiv für die Tötung des 51 Jahre alten Arztes sei weiter unklar.

Die Polizei hatte den Verdächtigen am Donnerstag nach einer kurzen Großfahndung festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor in einer Arztpraxis einen Mediziner erstochen und eine Helferin verletzt zu haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann ohne Termin die Praxis betreten haben, in der sich bereits andere Patienten befanden. Er sei zielstrebig in ein Behandlungszimmer gegangen. Dort habe er den Arzt mit einem mitgebrachten Messer attackiert.

Der Verdächtige war nach Angaben der Polizei in diesem Sommer an zwei Auseinandersetzungen in seiner Asylbewerberunterkunft in Offenburg beteiligt. Am vergangenen Wochenende musste der 26-Jährige nach Polizeiangaben deswegen eine Nacht in Gewahrsam verbringen.

Offenburgs Oberbürgermeisterin Edith Schreiner (CDU) rief zur Besonnenheit auf. Sie habe am Donnerstag mit großer Bestürzung von dem Tötungsdelikt erfahren. „Mein tiefstes Mitgefühl gilt insbesondere der Witwe und der Tochter des Verstorbenen, seiner Familie sowie der verletzten Arzthelferin. Ihr wünsche ich baldige Genesung“, teilte Schreiner am Freitag mit.

Sie dankte der Polizei, die den mutmaßlichen Täter bereits nach einer Stunde fassen konnte. „Dass das Tötungsdelikt in unmittelbarer Nähe die Offenburger Bürgerinnen und Bürger bewegt, ist nachvollziehbar und menschlich. Doch gerade deshalb appelliere ich an die Offenburger Bürgerschaft, sich besonnen zu verhalten und von Pauschalisierungen abzusehen.“

Der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple hatte bereits wenige Stunden nach der Festnahme des Mannes der Oberbürgermeisterin, der grün-schwarzen Landesregierung und der Bundesregierung aus CDU und SPD eine direkte Mitschuld am Tod des Arztes zugewiesen. Grund sei die nach seiner Überzeugung verfehlte Migrationspolitik. Räpple forderte Schreiner zum Rücktritt auf.

Die AfD meldete für Samstag nach Angaben einer Stadtsprecherin eine Demonstration vor dem Offenburger Rathaus an. Die Linke Jugend will eine Gegendemonstration organisieren.

