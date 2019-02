Nach tödlichem Messerangriff in Steinheim: Prozess beginnt

Gleich drei aufsehenerregende Prozesse werden in den kommenden Wochen am Ravensburger Landgericht verhandelt: Das Verfahren gegen den mutmaßlich an einer schizophrenen Psychose leidenden Afghanen, der mit einem Messer auf dem Marienplatz drei Männer schwer verletzt hatte, wird am 21. März eröffnet. Bereits am 19. Februar steht ein Syrer vor Gericht, der versucht haben soll, seine Frau in der Flüchtlingsunterkunft in Berg zu töten. Und ab 26. Februar muss sich ein Mann verantworten, der zu der Räuberbande gehören soll, die im April 2015 einen ...