Nach Stuttgarter IC-Entgleisung: Erst neun Gleise sind wieder frei

Nachdem am Hauptbahnhof von Stuttgart ein Intercity entgleist ist, bleibt der Bahnverkehr im Südwesten Deutschlands noch mehrere Tage gestört. Ein Bahnsprecher sagte am Sonntag, die Fernzüge aus Richtung München und Ulm müssten den Hauptbahnhof Stuttgart weiter umfahren. Es werde bis Ende dieser Woche dauern, bis alle 16 Gleise wieder freigegeben seien. Derzeit könnten neun Gleise befahren werden.

Reisende könnten in Esslingen oder Vaihingen/Enz zusteigen. Am Samstagmittag war ein Intercity kurz nach der Abfahrt aus dem Stuttgarter Hauptbahnhof entgleist. Dabei wurden acht Fahrgäste leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall werde untersucht, auch die Schadenshöhe müsse noch ermittelt werden.

Rettungskräfte brefreien Reisende nach eineinhalb Stunden

Die insgesamt rund 200 Reisenden waren am Samstag etwa eineinhalb Stunden in dem Intercity mit Ziel Hamburg-Altona eingeschlossen, bis die Rettungskräfte sie über die Gleise geleiten konnten.

Am Sonntagvormittag war der Großteil des IC weggefahren worden. Bis zum Mittag sollten die drei entgleisten Waggons und die hintere Lok mit Kränen wieder auf die Schienen gehievt werden.

Teils stundenlange Verspätungen

Im Zugverkehr rund um Stuttgart gab es teils stundenlange Verspätungen. Fernzüge mussten die Baden-Württembergs Landeshauptstadt umfahren.

Aus den Schienen gesprungen, aber nicht umgekippt

Die letzten drei Waggons und die schiebende Lokomotive waren etwa 200 Meter hinter dem Bahnhof aus den Schienen gesprungen - aber nicht umgekippt. Der Zug riss trotz geringem Tempo beim Entgleisen die Oberleitung herunter. Die Leitung lag auf der Lok. Da der ganze Intercity unter Strom hätte stehen können, mussten die Fahrgäste zunächst im Zug bleiben, erklärte die Bundespolizei. Auch Feuerwehr und Sanitäter mussten warten, bis die Oberleitung gesichert war.

Erst als die Leitung abgeschaltet war, konnte die Evakuierung des Intercitys beginnen. Die Passagiere mussten schließlich über die Gleise an den Rand des Vorfelds laufen. Für verletzte und ältere Fahrgäste setzte die Feuerwehr zwei Drehleitern ein, um sie zu einer nahe gelegenen Baustelle zu bringen, wo die Rettungswagen warteten. Es waren 50 Feuerwehrleute und 20 Sanitäter im Einsatz. Die Bahn konnte den finanziellen Schaden zunächst noch nicht beziffern.

Glimpflicher Ausgang für die Reisenden

Der Unfall sei für die Reisenden glimpflich ausgegangen, ein Passagier habe eine Kopfplatzwunde, ein anderer habe sich den Fuß umgeknickt, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Fünf Reisende wurden ins Krankenhaus gebracht. Einige Fahrgäste hätten einen Schock gehabt. Der letzte Passagier verließ den Zug um 14.00 Uhr.

Auch manche Nahverkehrsreisenden waren wegen des Vorfalls in ihren Zügen gefangen. Zwei Regionalzüge und eine S-Bahn waren gerade auf dem Weg aus dem Bahnhof, als der IC entgleiste. Auch diese drei Züge konnten nicht mehr weiterfahren und mussten geräumt werden. Einige Fahrgäste konnten nicht warten und verließen auf eigene Faust die Bahnen. Vier Passagiere verletzten sich dabei leicht.

Bereits Ende Juli war ein Intercity in Richtung Hamburg fast an derselben Stelle in Stuttgart aus den Gleisen gesprungen. Die etwa 100 Reisenden blieben damals unverletzt.

