Nach dem Sturz eines Zwillingspärchens aus dem Fenster eines Hauses in Filderstadt bei Stuttgart ist nach wie vor unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist. „Wir gehen weiterhin von einem tragischen Unglück aus“, sagte ein Polizeisprecher in Reutlingen am Montag. Die 20 Monate alten Kinder waren am Samstag beim Spielen aus einem Fenster etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Sie liegen seitdem schwer verletzt im Krankenhaus. Ihr Gesundheitszustand ist laut Polizei unverändert. Zu dem Geschlecht der Zwillinge, zu der Familie und dem Hergang wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen. Ein Fremdverschulden schließen die Beamten nach ersten Erkenntnissen aus.

Mitteilung der Polizei vom Samstag