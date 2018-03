Nach Stich ins Auge: 14-Jähriger auf dem Weg der Besserung

Nach Verletzungen am Auge durch einen Mitschüler ist ein 14-Jähriger aus dem Krankenhaus entlassen worden und laut Polizei auf dem Weg der Besserung. Ob allerdings Schäden bleiben, könne noch nicht beurteilt werden, teilten die Ermittler am Freitag mit. Sie korrigierte zugleich frühere Angaben, nach denen der gleichaltrige Mitschüler dem 14-Jährigen im Unterricht mit einer Bastelschere ins Auge gestochen hat. Es sei wohl ein Kugelschreiber gewesen, hieß es. Die Untersuchungen an der Grund- und Werkrealschule gehen weiter. Der jugendliche Täter muss der Polizei zufolge mit Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung rechnen.

