Nach schwerem Unfall auf A5: Retter bergen Babylöwe aus Fahrzeug

Ein düsterer Blick aufs anstehende Schuljahr: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beklagt hausgemachten Lehrermangel, schleppende Digitalisierung und unzureichenden Infektionsschutz an Baden-Württembergs Schulen, wenn am Montag der Unterricht wieder beginnt. Dann sollen nämlich möglichst alle Schüler zurück in die Klassenzimmer.

Abstand halten, viel lüften: Auf diese Vorgaben des Bundesarbeitsministeriums zum Infektionsschutz verweist GEW-Landeschefin Doro Moritz am Montag in Stuttgart.