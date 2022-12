Nach Schüssen von Balkon: Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Die Polizei hat am Freitagnachmittag einen 18-Jährigen festgenommen, der nach ersten Ermittlungen auf einem Balkon in Heidelberg eine Schreckschusswaffe getestet haben soll. Mehrere Zeugen hatten Knallgeräusche gehört und gemeldet, woraufhin mehrere Streifenwagen ausrückten, wie die Polizei mitteilte. Eine Waffe wurde in der Folge beim Tatverdächtigen gefunden und mitsamt Munition sichergestellt. Gegen den Mann werde nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

