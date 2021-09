Nach Schlüsselbeinbruch: Führich wieder im Teamtraining

Der lange verletzte Chris Führich hat beim VfB Stuttgart am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Bei der Einheit, in der die Spieler des Fußball-Bundesligisten an verschiedenen Stationen ihre Übungen machten, gab es allerdings keine Zweikämpfe oder ähnlichen Körperkontakt zu den Kollegen.

Führich, der im Sommer vom Zweitligisten SC Paderborn nach Stuttgart gewechselt war, hatte sich im Testspiel gegen Arminia Bielefeld (5:2) Ende Juli einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Der 23-Jährige musste daraufhin operiert werden und hat deshalb noch kein Pflichtspiel für den VfB bestritten. Nach der Länderspielpause sind die Schwaben am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt zu Gast.

© dpa-infocom, dpa:210906-99-111481/2

Kader VfB Stuttgart

Spielplan VfB Stuttgart