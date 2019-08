Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Sonntag gegen 0.15 Uhr auf der K7936 zwischen Bad Waldsee und Mittelurbach ereignet. Ein 17-jähriger Rollfahrer kam in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Randstein beziehungsweise die Leitplanke und musste mit schwersten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, verstarb der 17-Jährige am Sonntagmorgen in der Klinik.