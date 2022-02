Nach positivem Test: Stuttgarts Anton zurück im Training

Sechs Tage nach seinem positiven Corona-Test ist die Isolation für Verteidiger Waldemar Anton vom VfB Stuttgart beendet. Der Abwehrchef kehrte am Dienstag ins Training zurück, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist mitteilte. Anton war in der vergangenen Woche erneut positiv getestet worden und hatte beim 2:4 in Leverkusen am Wochenende gefehlt. Offensivspieler Omar Marmoush, dessen Corona-Fall erst am Freitag bekannt wurde, befindet sich noch in der Isolation.

Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) begann unterdessen ohne den österreichischen Nationalstürmer Sasa Kalajdzic. Aufgrund seiner Wadenprobleme trainierte der Angreifer individuell. Nach sieben sieglosen Spielen steckt die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo als Tabellen-17. tief im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga.

