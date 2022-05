Nach Pokalfinale: Freiburger feiern mit Fans am Stadttheater

Unabhängig vom Ausgang des DFB-Pokal-Finals gegen RB Leipzig will der SC Freiburg am Sonntagabend mit seinen Fans die erfolgreiche Saison feiern. Um 20 Uhr werden sich Mannschaft und Trainer-Team des Fußball-Bundesligisten auf einer Bühne vor dem Freiburger Stadttheater den Anhängern präsentieren. Zuvor lädt Oberbürgermeister Martin Horn die SC-Delegation zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Das teilten Verein und Stadt am Montag mit.

Die Südbadener treffen im Pokal-Finale am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin auf RB Leipzig. In der Liga belegten sie diese Saison Tabellenplatz sechs, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt.

