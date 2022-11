Nach Pleiten-Serie: Sportchef Kreuzer stärkt Trainer Eichner

Sportchef Oliver Kreuzer vom Karlsruher SC hat Trainer Christian Eichner nach fünf Liga-Niederlagen in Serie den Rücken gestärkt und vor der letzten Partie des Jahres eine Jobgarantie ausgesprochen. „Wir gehen mit Christian definitiv in die Vorbereitung“, zitierten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ den 56-Jährigen am Donnerstag. „Eiche und sein Trainerteam machen seit drei Jahren einen Riesenjob. Jetzt werden wir nicht irgendwas infrage stellen, weil wir jetzt mal fünf Spiele in Folge verloren haben.“

Nach der 0:2-Niederlage im Südwest-Derby beim 1. FC Kaiserslautern am Dienstag liegt der KSC nur noch einen Punkt vor den Abstiegsplätzen der 2. Fußball-Bundesliga. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) treffen die Badener auf den FC St. Pauli. Dann folgt die lange WM-Pause.

„Die wird von mir komplett abmoderiert, weil ich sehe, wie da gearbeitet wird“, sagte Kreuzer über eine etwaige Trainerdiskussion. „Und auch im Innenverhältnis Mannschaft und Trainer ist alles bestens.“ Die Karlsruher hätten zwar „eine richtig gute Ausgangsposition verspielt“, sagte der Sportchef zu dem Umstand, dass zu den bisherigen 17 Punkten seit Anfang Oktober keine weiteren mehr hinzukamen. „Wenn überhaupt, dann ist es vielleicht eine Ergebniskrise“, betonte er aber.

