Wohl weil sie heftig niesen musste, hat eine 23 Jahre alte Frau in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und zwei Autos gerammt. Alle drei Fahrzeuge haben einen Totalschaden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau sei wegen der Niesattacke von der Straße abgekommen und in ein parkendes Fahrzeug gekracht. Dieses habe sich wiederum auf einen weiteren Wagen geschoben. Die 23-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 15 500 Euro.

Pressemitteilung