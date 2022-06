Nach Messerangriff: CDU für Waffenverbots-Zonen

Als Konsequenzen aus der versuchten Messerattacke auf eine Pfarrerin im Ulmer Münster sollen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg Waffenverbotszonen rund um Kirchen, Schulen und andere öffentliche Gebäude einrichten können. Manuel Hagel, Chef der CDU im baden-württembergischen Landtag, forderte, entsprechende Pläne der Landesregierung zügig umzusetzen.

„Die Attacken im öffentlichen Raum nehmen gefühlt immer mehr zu. Solche Angriffe können überall im Land geschehen, daher brauchen wir passgenaue Regelungen, die vor Ort wirksam sind“, sagte der Ehinger Politiker der „Schwäbischen Zeitung“ am Donnerstag.

„Das muss jetzt zügig laufen“

Das Land habe rechtlich bereits die Möglichkeit, Waffenverbotszonen durch Rechtsverordnung an bestimmten Orten einzurichten. Es mache aber keinen Sinn, wen dies zentral aus der Landeshauptstadt heraus verordnet werden. Stattdessen sollten Verantwortliche vor Ort selbst entscheiden, wo solche Verbotszonen Sinn machen. Entsprechende Pläne gebe es bereits in der Regierung aus Grünen und CDU. „Das haben wir im Koalitionsvertrag so vereinbart, das muss jetzt zügig laufen“, forderte Hagel.

Zahl der Straftaten gegen Pfarrer ist gestiegen

Kritiker von Waffenverbotszonen monieren, diese könnten allenfalls dann vor Attacken schützen, wenn sie auch regelmäßig kontrolliert werden könnten. Andererseits liefert ihre Einrichtung aus Sicht von Befürwortern die rechtliche Grundlage dafür, mögliche Verdächtige etwa unkomplizierter auf Waffen zu durchsuchen als nach geltender Gesetzeslage möglich.