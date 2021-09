Nach Messer-Attacke: Unterbringungsbefehl gegen 35-Jährigen

Nachdem ein Mann in der Innenstadt von Rottenburg bei Tübingen mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben soll, ist der 35 Jahre alte Tatverdächtige in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie gekommen. Der Mann sei am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Dieser haben den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Unterbringungsbefehl erlassen.

Gegen den Verdächtigen werde wegen Bedrohung und wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Er soll am Dienstagabend versucht haben, mit dem Küchenmesser auf einen 39-Jährigen einzustechen. Darüber hinaus soll er weitere Menschen mit dem Messer bedroht haben.

© dpa-infocom, dpa:210908-99-142744/2

Mitteilung Unterbringungsbefehl

Mitteilung der Polizei zu Ermittlungen

Ursprüngliche Polizeimeldung