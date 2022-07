Nach Leichenfund in Parkhaus – Ehemann mit internationalem Haftbefehl gesucht

Die Polizei fahndet nach dem Tod einer 32-Jährigen in Stuttgart mit internationalem Haftbefehl nach ihrem Ehemann. Der tatverdächtige 36-Jährige könnte sich möglicherweise in die Türkei abgesetzt haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Mann seine Frau umgebracht und in einem Parkhaus in Bad Cannstatt zurückgelassen hat. Zeugenbefragungen hatten die Beamten auf die Spur des Mannes gebracht. Er wollte sich offenbar am Wochenende mit seiner von ihm getrennt lebenden Frau treffen.

Die wurde dann von einem Angehörigen am Montag als vermisst gemeldet. Wenige Stunden später fanden Polizisten die Leiche der 32-Jährigen in ihrem Auto in dem Parkhaus in Bad Cannstatt. Die Leiche wurde am Mittwoch obduziert, zur Todesursache hat die Polizei bislang aber noch keine Angaben gemacht.