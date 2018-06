Nach Kurden-Krawallen: Innenminister kündigt Konsequenzen an

Mannheim (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall (SPD) hat die schweren Ausschreitungen am Rande eines kurdischen Kulturfestes in Mannheim verurteilt - und Konsequenzen angekündigt. „Das war grundlose Gewalt gegen die Polizei. Sowas geht nicht in unserem Rechtsstaat“, sagte Gall am Sonntag der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Die Veranstalter des Festivals mit 40 000 Besuchern seien „heillos überfordert“ gewesen und müssten bei künftigen Veranstaltungen dieser Art mehr Verantwortung übernehmen. Bei den Krawallen waren am Samstag 80 Polizisten verletzt worden, die meisten von Wurfgeschossen wie Ziegelsteinen oder Flaschen. „Wir haben damit nicht gerechnet“, sagte Gall.