Nach einer Schiffshavarie auf dem Neckar kann der betroffene Gütermotorkahn wohl erst an diesem Donnerstag seine Fahrt fortsetzen. Das hätten Reederei und Kapitän entschieden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Technisch gesehen sei das Schiff, in dessen Maschinenraum am Dienstag Wasser eingedrungen war, jedoch sicher und einer Weiterfahrt stehe nichts im Weg, hieß es. Die Feuerwehr hatte den Bereich leergepumpt und nahe der Schleuse Neckargemünd bei Heidelberg vorsorglich eine Ölsperre ausgelegt. Es waren aber der Polizei zufolge keine Stoffe in den Fluss geraten.

