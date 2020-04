Nur Stunden nach einem handfesten Streit zwischen zwei Männern in Heidenheim ist das Auto eines Beteiligten abgebrannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie am Sonntag mitteilte. Am Samstag waren gegen Mittag zwei 39 und 62 Jahre alte Männer in Streit geraten und hatten sich gegenseitig verletzt. Polizisten nahmen den Fall auf. In der folgenden Nacht ging der geparkte Wagen des 39-Jährigen in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei stellte das Wrack für die Spurenuntersuchung sicher.

