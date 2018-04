Nach geplatzter Reform: Detzer fordert Verlässlichkeit

Nach dem Scheitern der Wahlrechtsreform hat die Grünen-Landesvorsitzende Sandra Detzer Kritik am Koalitionspartner geübt. „Ich bin entsetzt, wie wenig Vertragstreue und Verlässlichkeit in der CDU gelten“, sagte Detzer am Dienstag in Stuttgart. „Ich erwarte ein klares Bekenntnis zum Koalitionsvertrag. Sonst kommt die Koalition in schweres Fahrwasser.“

Ähnlich hatten sich zuvor bereits der Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz und Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) geäußert. Letzterer bezeichnete das Scheitern als „schlechte Nachricht für die Frauen im Land“. Dieser Meinung schloss Detzer sich an: „Der Landtag von Baden-Württemberg ist momentan ein sehr schlechtes Abbild der Gesellschaft“, sagte die Politikerin. „Das ist ein Problem für uns Grüne. Eine Reform ist für uns nicht vom Tisch.“

Grüne und CDU hatten eigentlich vor zwei Jahren im Koalitionsvertrag vereinbart, das Wahlrecht reformieren zu wollen, um mehr Frauen in den baden-württembergischen Landtag zu bringen. Das Votum der CDU-Landtagsfraktion im Januar gegen eine Reform hatte die Landesregierung in eine ernsthafte Krise gestürzt.

