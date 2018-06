Nach gekapptem Kabel einige Haushalte wieder mit Empfang

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach stundenlanger Bildstörung bei rund 150 000 TV-Kunden von Kabel BW in Baden können nun einige Haushalte wieder Fernsehen. Das teilte eine Sprecherin von Kabel BW am Donnerstag mit. Bei den Bauarbeiten an der Karlsruher U-Bahn war am Mittwochabend ein Glasfaserkabel gekappt worden. Die Kunden im Raum Karlsruhe, Baden-Baden und Rastatt können deswegen teilweise noch immer kein Fernsehsignal empfangen. Rund 60 000 Kunden hätten auch kein Internet und Telefon nutzen können. Die Reparatur „sei sehr aufwendig“, sagte die Kabel-BW-Sprecherin. Bis alle Kunden wieder versorgt seien, könne es daher noch einige Stunden dauern.