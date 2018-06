Karlsruhe (dpa/lsw) - Rund 150 000 TV-Kunden des Kabelnetzbetreibers Kabel BW im Raum Karlsruhe, Baden-Baden und Rastatt mussten am Mittwochabend sprichwörtlich in die Röhre schauen. Bei den Bauarbeiten an der Karlsruher U-Bahn wurde ein Glasfaserkabel gekappt, die Kunden konnten über Stunden kein Fernseh-Signal empfangen, wie das Unternehmen am Abend bestätigte. Rund 60 000 Kunden konnten auch Internet und Telefon nicht nutzen. Die Reparatur sei „sei aufwendig“, man rechne mit Problemen bis in die frühen Morgenstunden am Donnerstag, teilte eine Sprecherin mit.