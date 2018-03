Nach Fund von Babyleiche setzt Polizei DNA-Untersuchung an

Zwei Monate nach dem Fund einer Babyleiche in Mannheim will die Polizei mit einer DNA-Untersuchung bei Frauen einer Lösung des Falls näher kommen. Die Behörden verschickten dazu rund 900 Briefe an Frauen im Alter von 14 bis 35 Jahren, denen am 10. und 11. März auf freiwilliger Basis DNA-Proben entnommen werden sollen. Das teilte die Polizei der nordbadischen Stadt am Freitag mit. Ein Fußgänger hatte die Leiche des Mädchens am 12. Januar in einem Weiher entdeckt. Bei der Geburt habe das Kind gelebt, hieß es. Zur Todesursache konnte die Polizei hingegen keine Angaben machen.

Die Briefe seien an Frauen in bestimmten Mannheimer Stadtteilen geschickt worden, sagte ein Sprecher. Man erhoffe sich Informationen über die Mutter des Kindes. „Sie braucht vielleicht auch selbst Hilfe“, sagte ein Ermittler. Die DNA-Untersuchung erhöhe zudem möglicherweise den Druck auf Menschen, die etwas über den Fall wüssten. Um die Frauen zu schützen, will die Polizei die Proben an einem öffentlich nicht unbekannten und abgeschirmten Ort entnehmen.

An dem Fall arbeitet in Mannheim eine Sonderkommission mit etwa 30 Beamten. Vor wenigen Tagen hatte sich die Polizei auch mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt.

