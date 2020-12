Nach fünf Jahren Flucht vor der Polizei ist ein 34-Jähriger in Freudenstadt geschnappt worden. Gegen den Mann sei im Jahr 2015 ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Er habe sich jedoch daraufhin ins Ausland abgesetzt. Die Polizei erhielt jüngst Hinweise, dass der Mann sich wieder in Deutschland aufhalte. Er konnte am Mittwoch in Freudenstadt in einer Wohnung festgenommen werden. Dort fanden die Ermittler diverse Drogen. Der 34-Jährige kam in Untersuchungshaft.