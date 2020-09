Nach Feuer in Wohnwagen Leiche entdeckt

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach der Krawallnacht in Stuttgart im Juni hat sich die Landespolitik nach Auffassung des Freiburger Soziologen Albert Scherr zu stark auf die Ermittlungen und die Polizeiarbeit konzentriert. „Es wurde bislang versäumt, die Hintergründe der Auseinandersetzungen gründlich aufzuklären“, sagte der Leiter des Instituts für Soziologie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg und Experte für Gesellschaftsforschung, Rassismus und Jugend. Politik und Polizei kratzten nur an der Oberfläche, wenn sie Überwachungsmaßnahmen beschlössen und Tatverdächtige ...