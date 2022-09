Nach Felssturz: Wehratalstraße bis Mitte Oktober gesperrt

Nach einem Felssturz an der Wehratalstraße im Landkreis Waldshut soll die Landstraße für weitere Räumarbeiten voraussichtlich bis Mitte Oktober gesperrt bleiben. Fachleute des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau hätten in dem Bereich weitere absturzgefährdete Felsen entdeckt, teilte das Landratsamt Waldshut am Donnerstag mit. Diese Felsen müssten nun herausgenommen und abgeworfen werden. Die Arbeiten dauerten voraussichtlich bis zum 15. Oktober, es müssten auch noch naturschutzrechtliche Fragen geklärt werden. Zu dem Felssturz war es am 23. September nördlich des Wehrastausees gekommen.

