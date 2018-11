Nach einem Familienstreit in Göppingen mit drei Verletzten ist gegen den Angreifer Haftbefehl erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, ist er nun in einer Justizvollzugsklinik. Demnach besteht der dringende Verdacht, dass der 50-Jährige für die schweren Verletzungen seiner Frau und seines Schwagers verantwortlich ist. Er soll die getrennt von ihm lebende 30-Jährige und deren 40 Jahre alten Bruder während eines Streits angegriffen haben. Auch er selbst wurde dabei schwer verletzt. Zeugen hatten in der Nacht zum Donnerstag die Polizei gerufen.

Die Frau und ihr Bruder müssen demnach noch immer im Krankenhaus behandelt werden. Beide wurden den Ermittlern zufolge mit einer Schreckschusswaffe schwer verletzt. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde inzwischen sichergestellt. Zu den genauen Hintergründen des Streits gab es am Freitag zunächst keine näheren Angaben.

