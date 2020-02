Nach Fadenkreuz-Plakat: DFB-Kontrollausschuss ermittelt

Nach dem Fadenkreuz-Plakat gegen Dietmar Hopp in Mönchengladbach wird der DFB-Kontrollausschuss ein Ermittlungsverfahren einleiten. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag in Frankfurt/Main mit. Dabei werde Borussia Mönchengladbach zu einer Stellungnahme aufgefordert. Die Beleidigungen und Schmähungen gegen Hoffenheims Mehrheitseigner und Mäzen hatten am Samstag fast zum Abbruch der Bundesliga-Partie der TSG bei Borussia Mönchengladbach (1:1) geführt.

Nach der Aktion von Gladbach-Fans in der Nordkurve hatte Schiedsrichter Felix Brych das Spiel unterbrochen, bis das Plakat entfernt wurde. Erst in der vergangenen Woche hatte das DFB-Sportgericht wegen ähnlicher Aktionen Anhänger von Borussia Dortmund zu einer Auswärtssperre für die Partien des BVB in den kommenden zwei Spielzeiten bei Hoffenheim und zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Gremium widerrief damit das Urteil der ausgesprochenen Bewährungsstrafe vom 2. November 2018.