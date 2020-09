Nach Ellenbogenbruch: VfB-Profi Thommy zurück auf dem Rasen

Offensivmann Erik Thommy ist am Dienstag auf den Trainingsplatz des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Der 26-Jährige hatte sich im Testspiel des schwäbischen Fußball-Bundesligisten gegen den FC Liverpool (0:3) Ende August den Ellenbogen gebrochen und war seitdem ausgefallen. Am Dienstag trainierte er zwar noch nicht mit den Kollegen, aber immerhin schon wieder mit dem Ball. Für das kommende Heimspiel des VfB gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist er noch kein Thema. Nach der darauffolgenden Länderspiel-Pause könnte Thommy aber wieder einsatzbereit sein.

