Nach Corona-Fällen: KSC trifft auf Abstiegskandidat

Nach einigem Corona-Wirbel bestreitet der Karlsruher SC heute (13.00 Uhr/Sky) sein Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfL Osnabrück. Außenverteidiger Philip Heise war zunächst positiv, dann negativ und am Mittwoch wieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Freitag vermeldete der KSC einen weiteren positiv getesteten Spieler, ohne den Namen zu nennen. Das Spiel sollte aber auch danach wie geplant stattfinden, beide Profis sollen sich außerhalb der Mannschaft angesteckt haben.

Der KSC geht als Tabellenfünfter mit einer komfortablen Ausgangslage in den 27. Spieltag. Osnabrück belegt den Abstiegsrelegationsrang und braucht dringend Punkte für den erhofften Klassenverbleib.

