Nach Corona-Alarm bei Sandhausen: St. Pauli wartet

Der FC St. Pauli wartet auf die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) zum Umgang mit dem Spiel gegen den SV Sandhausen am Sonntag. Die Baden-Württemberger hatten am Donnerstag 18 positive Coronafälle in der Mannschaft und im Betreuerstab gemeldet. „Für uns ändert sich nichts, wir werden ganz normal trainieren und unsere Abläufe einhalten. Wir würden unser Programm bei einer Absage anpassen. Bis dahin haben wir volle Konzentration auf Sandhausen“, sagte St. Pauli-Trainer Timo Schultz am Freitag. „Es ist aber kein Geheimnis, dass wir gerne spielen würden.“

Sein Team ist seit sechs Partien unbesiegt. „Aber wir nehmen die Situation an, wie sie ist.“ Der Tabellenführer möchte mit seinem neunten Saisonsieg die Spitzenposition behaupten.

