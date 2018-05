Nach Busunfall mit 14 Verletzten: Ursachensuche läuft

Nach einem Busunfall mit 14 Verletzten in Stuttgart arbeiten die Ermittler an der Klärung der Ursache. Dazu sollen unter anderem die Aufzeichnungen der Ampelanlage ausgewertet werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Dadurch wollen die Beamten herausfinden, welche Ampel wann auf Rot stand oder ob die Anlage möglicherweise eine Störung gehabt haben könnte. Beim Zusammenstoß des Linienbusses mit einem Auto waren am Dienstag an einer Ampel-Kreuzung 14 Menschen - zumeist eher leicht - verletzt worden. Um die Ursache zu klären, sollten dem Sprecher zufolge auch Zeugen befragt werden. Bis die Ermittlungen abgeschlossen seien, könne es aber noch Tage oder Wochen dauern.