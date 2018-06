Nach Brand in Rastatt: Bewohner kehren in Wohnungen zurück

Nach der Evakuierung wegen eines Brandes in Rastatt sind die Bewohner in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Nach einer Schadstoffmessung hatte die Feuerwehr das Haus, in dem es zu einem Schwelbrand gekommen war, am Donnerstag wieder freigegeben. Die zuvor in Sicherheit gebrachten 25 Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag sagte. Die Messungen hatten ihr zufolge keine Auffälligkeiten mehr ergeben. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Schmorbrand am Mittwoch bei Installationsarbeiten im Heizungsraum entstanden ist. Wegen hoher Kohlendioxid-Werte war eine Gesundheitsgefährdung der Bewohner nicht ausgeschlossen worden. Sie kamen daraufhin bei Angehörigen und in von der Hausverwaltung organisierten Unterkünften unter.