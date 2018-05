Nach Brand im Europapark: Innenminister lobt Einsatzkräfte und Parkbesucher

Nach dem Brand im Europapark Rust hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) den rund 550 Helfern für ihre Arbeit gedankt und die Reaktion der Besucher als besonnen gelobt. „Sie haben hervorragende Arbeit geleistet und trotz der schwierigen und kritischen Ausgangslage eine großflächige Ausbreitung im Freizeitpark verhindert“, sagte Strobl am Sonntag einer Mitteilung seines Ministeriums zufolge.

Thomas Strobl. (Foto: Sebastian Gollnow/Archiv / DPA)

Das Feuer war am Samstagabend in einer Lagerhalle aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Flammen griffen auf Fahrgeschäfte über. Der Europapark öffnete trotzdem am Sonntag wieder. Die Höhe des Schadens ist unklar.

Gott sei Dank wurde niemand schwerer verletzt und alle Einsatzkräfte, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, konnten dieses inzwischen wieder verlassen“

sagte Strobl.

Bei Löscharbeiten sollen drei Feuerwehrleute Rauchvergiftungen erlitten haben. Besucher und Mitarbeiter des größten deutschen Freizeitparks wurden wohl nicht verletzt. „Mein Dank gilt auch den Besucherinnen und Besuchern, die ruhig und besonnen geblieben sind und damit die Einsatzkräfte bestmöglich unterstützt haben“, sagte Strobl.

Nach Darstellung des Ministeriums waren rund 300 Feuerwehrleute im Einsatz. Hinzu kamen rund 100 Polizeibeamte aus Offenburg sowie 150 Einsatzkräfte des Rettungs- und Sanitätsdienstes. Letztere hätten sich auch um Jugendliche und Kinder im Park gekümmert.

Unterdessen hat der Park am Sonntagmorgen wieder für die Besucher geöffnet - lediglich die Themenbereiche Holland und Skandinavien sind laut Europapark nicht für die Besucher geöffnet. Aktuell sind die Panorama Bahn, Monorail, Piraten in Batavia, Fjord Rafting, Dschungel-Floßfahrt und Koffiekopjes nicht in Betrieb, vermeldete der Park via Twitter.

In den sozialen Netzwerken posteten zahlreiche User Fotos am Tag danach. Negativ würden demnach Schaulustige auffallen, die trotz Absperrungen Fotos der zerstörten Bereiche schießen würden.

Dit is het plein bij Piraten in Batavia in #EuropaPark. Attracties, theater en horeca afgesloten. Hier en daar schade te zien. pic.twitter.com/N5jmWoeFgk— Team Looopings (@teamlooopings) 27. Mai 2018

Die Arbeiten der Rettungskräfte sind laut Polizei noch nicht beendet. Derzeit würden noch letzte Glutnester gelöscht und die betroffenen Bereiche aufgeräumt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen in Rust.

Wie geplant konnte die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ beginnen. Moderator Stefan Mross sprach im Zusammenhang mit dem Brand von einer sehr langen „Schrecksekunde“. „An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Einsatzkräften bedanken, bei allen Helfern des Europa-Parks“, sagte Mross am Sonntag zu Beginn der Sendung.

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete der Moderator die Sendung am Sonntag. Kameraschwenks zeigten jubelnde Zuschauer und blauen Himmel. Von der Rauchsäule des Großbrandes war nichts mehr zu sehen. „Immer wieder sonntags“ wird vom Festivalgelände des Europa-Parks übertragen.

Freizeitparks in der Region