Nach Brand auf Firmengelände: Gebäude einsturzgefährdet

Nach einem Brand auf einem Firmengelände in Giengen an der Brenz ist das Gebäude einsturzgefährdet. Das sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Das Feuer war am Mittwoch in einem Haus ausgebrochen, in dem sich eine Schlauchweberei befand, und hatte den Dachstuhl des historischen Gebäudes zerstört. Wegen der Einsturzgefahr kann das Gebäude der Sprecherin zufolge nicht betreten werden - die Klärung der Brandursache zieht sich daher noch hin. Schätzungen zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht.