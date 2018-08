Die Autobahn 6 ist nach dem Abriss einer Brücke bei Erlenbach (Landkreis Heilbronn) wieder für den Verkehr freigegeben. Beide Fahrtrichtungen seien seit dem späten Sonntagabend wieder befahrbar, sagte ein Sprecher der Polizei in Heilbronn am Montag. Die A6 war von Samstagabend an zwischen der Anschlussstelle Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg gesperrt. Grund dafür war der Abriss einer Brücke, die über die Autobahn führte. Die Sperrung hatte am Wochenende zu Staus und vollen Umleitungsstrecken geführt.

Baustellen-Informationssystem Baden-Württemberg