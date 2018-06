Nach Bombenzündung soll Pärchen monatelang Lidl erpresst haben

Nach der Zündung einer Rohrbombe in einer Lidl-Filiale im Ruhrgebiet und monatelanger Erpressung der Discounterkette sitzt ein Pärchen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft der 54-Jährigen und dem 48-Jährigen auch versuchten Mord vor, wie sie am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Recklinghausen mitteilte. Die beiden sollen den Sprengsatz bereits im April in der Leergutannahmestelle einer Lidl-Filiale in Herten im Kreis Recklinghausen per Fernzünder zur Explosion gebracht haben. Dabei wurde eine Mitarbeiterin durch herumfliegende Teile leicht verletzt.

Anschließend soll das Duo in einem Erpresserschreiben an das Neckarsulmer Unternehmen erst eine Million Euro, später eine noch höhere Summe gefordert haben, damit es nicht zu weiteren Anschlägen dieser Art komme. Mit dem Geld wollte sich das Paar aus Gelsenkirchen den Traum eines Hauses in Spanien erfüllen, wie die Ermittler weiter mitteilten.