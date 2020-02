Nach blutigem Streit in Plochingen: Vier Männer in U-Haft

Nach einer blutigen Auseinandersetzung auf offener Straße in Plochingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei vier Männer im Alter zwischen 20 Jahren und 29 Jahren im Visier. Gegen sie wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Sie seien unter anderem wegen Gewaltdelikten bekannt. Die vier Männer kamen in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen 20 Jahre alten Türken sowie drei Deutsche im Alter von 21 und 29 Jahren. Der Hintergrund der Tat blieb unklar.

Bei der Auseinandersetzung am Donnerstag, an der fünf Männer beteiligt gewesen sein sollen, wurden zwei Männer verletzt. Ein 21-Jähriger erlitt Stichverletzungen und wohl auch eine Schussverletzung, ein 29-Jähriger Stichverletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr. Der Jüngere sei einer der vier Männer, gegen die ermittelt werde. Er soll an dem Angriff auf den 29-Jährigen beteiligt gewesen sein. Nach der Tat flüchteten mehrere Verdächtige zu Fuß.

Etwa eine Stunde nach der Auseinandersetzung nahm die Polizei einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Der 20-Jährige sei bei seiner Festnahme unbewaffnet gewesen, teilte die Polizei mit. Im Zuge der weiteren Fahndung kam die Polizei auf die Spur dreier weiterer Männer, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Ein 19-Jähriger kam wieder auf freien Fuß, teilten die Behörden weiter mit. Gegen ihn habe sich der Tatverdacht nicht erhärtet.

Alle mutmaßlichen Täter machen bislang keine Angaben zu der Tat. Die Polizei sucht weitere Zeugen, um den Hintergrund der Auseinandersetzung aufzuklären.

Mitteilung