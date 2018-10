Nach Beißattacke auf Kind sollen Hunde eingeschläfert werden

Nach der Bissattacke zweier Hunde auf einen elfjährigen Jungen in Böttingen (Kreis Tuttlingen) sollen die Dobermänner eingeschläfert werden. Das entschied die Polizei nach einem Wesenstest der beiden Tiere. Gegen den Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rottweil am Montag sagte. Die Hunde hatten das Kind am 5. Oktober offensichtlich grundlos angegriffen - sie waren nicht angeleint. Wegen schwerwiegenden Verletzungen im Gesicht musste der Junge operiert werden.