Nach Auswechslungen: Petersen und Frantz wohl nicht verletzt

Freiburgs Trainer Christian Streich rechnet bei seinem ausgewechselten Topstürmer Nils Petersen nicht mit einer Verletzungspause. „Es sieht gut aus, der hat Krämpfe bekommen, so dass er nicht mehr weiterspielen konnte“, sagte Streich am Samstag nach dem 3:2 (1:0) des SC Freiburg gegen den 1. FC Köln. Doppeltorschütze Petersen war in der 72. Minute ausgewechselt worden. Zuvor war er ohne Gegnereinwirkung zu Boden gesunken und hatte sich an den Unterschenkel gefasst. „Wir warten die Nacht ab, aber es sieht gut aus“, sagte Streich. Auch die Auswechslung von Rückkehrer Mike Frantz sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Tabelle Fußball-Bundesliga

Kader 1. FC Köln

Infos und Statistiken zum Spiel