Nach Arbeitsunfall in Gingen: Arbeiter auf Intensivstation

Zwei Männer sind bei einem Arbeitsunfall in Gingen (Kreis Göppingen) weitaus schwerer verletzt worden als zunächst bekannt war. „Beide wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und werden nach wie vor intensivmedizinisch behandelt“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag.

Der 56-Jährige und sein 23-jähriger Kollege hatten am Freitagnachmittag an der Lüftungsanlage in einer Firmenhalle gearbeitet, als eine automatische CO2-Brandlöschanlage ausgelöst wurde. Durch das austretende Kohlendioxid waren die Beiden für mehrere Minuten ohne Sauerstoff. Feuerwehrkräfte mit Atemschutzgeräten retteten die Bewusstlosen aus dem Gefahrenbereich.

Die Arbeiter sind Mitarbeiter einer Fremdfirma. Bei der Alarmauslösung befanden sie sich auf einer Arbeitsbühne unterhalb der Hallendecke. Die Unfallursache war zunächst unklar und soll zusammen mit einem Sachverständigen geklärt werden.

aktualisierte Pressemitteilung