Nach Anschlag auf Synagoge: „Befürchtungen genau bestätigt“

Der Anschlag auf eine Synagoge in Halle kommt für den baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten nicht überraschend. „Leider muss man sagen: Die Befürchtungen haben sich genau bestätigt“, sagte Michael Blume am Donnerstag. Er habe einen möglichen Anschlag mit Manifest und Video-Übertragung nach dem Vorbild früherer Anschläge schon im Antisemitismusbericht beschrieben. Auch die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg zeigte sich wenig überrascht: „Wir als jüdische Gemeinden sind schon lange davon ausgegangen, dass auch in der Bundesrepublik so ein Anschlag stattfinden kann“, sagte die Vorstandssprecherin Barbara Traub dem SWR.

Blume lobte die Reaktion der Behörden und der Bevölkerung in Baden-Württemberg. Im ganzen Land seien Synagogen sofort von der Polizei geschützt worden, und Menschen seien gekommen, um ihrer Solidarität Ausdruck zu verleihen. Die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden funktioniere immer besser im Südwesten. Allerdings müsse vor allem bei kleineren Gemeinden die Sicherheit noch verbessert werden. Blume forderte ständig besetzte Pforten und gute Überwachung für alle Synagogen. Zu besonderen Anlässen wie Feiertagen müsste außerdem die Polizei präsent sein.

Am Mittwoch hatte ein schwerbewaffneter mutmaßlicher Rechtsextremist am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in der Synagoge in Halle/Saale ein Blutbad unter Dutzenden Gläubigen anzurichten. Der 27-jährige Deutsche wollte nach Angaben aus Sicherheitskreisen die Synagoge mit Waffengewalt stürmen, scheiterte jedoch. Danach soll der Mann vor dem Gotteshaus und in einem nahen Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen und mindestens zwei weitere verletzt haben. Er floh vom Tatort und wurde festgenommen.