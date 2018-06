Nach 24-Stunden-Ausstand: Keine Verspätungen am Stuttgarter Flughafen

Die Lage am Stuttgarter Flughafen hat sich am Dienstagmorgen nach dem 24-stündigen Warnstreik des Sicherheitspersonals normalisiert. Es gebe keine Verspätungen, sagte ein Airportsprecher. Um Mitternacht hatten die Luftsicherheitsassistenten ihren Ausstand beendet, von dem am Montag rund 12 000 abfliegende Passagiere betroffen waren. Etwa 30 Flüge von und nach Stuttgart fielen aus, es kam zu stundenlangen Wartezeiten.

Die Gewerkschaft Verdi wollte mit der Aktion den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, um im Tarifkonflikt in der Sicherheitsbranche eine bessere Bezahlung zu erreichen. Auch in Hamburg und Hannover gab es Arbeitsniederlegungen. Die Arbeitgeber bezeichneten die Warnstreiks als unverhältnismäßig.

Infos des Flughafens