Nach dem Überfall eines Mannes in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) ist ein 27 Jahre alter Bekannter als Täter von der Polizei geschnappt worden. Er wurde in Lörrach von Zivilbeamten in der Innenstadt entdeckt und wurde nach kurzer Flucht festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Donnerstag war nach ihm mit einem Großaufgebot gefahndet worden. Er soll den 40-jährigen Bekannten in dessen Wohnung mit einer echt aussehenden Waffe bedroht und Bargeld erbeutet haben. Der 27-Jährige sei schon vielfach bei der Polizei in Erscheinung getreten. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

