Stuttgart (dpa/lsw) – In den Gärten im Südwesten tummeln sich in diesem Winter weniger Vögel als im vergangenen Jahr. Bei einer Vogelzähl-Aktion des Naturschutzbunds (Nabu) entdeckten die Baden-Württemberger durchschnittlich 36 Vögel in ihrem Garten. Das sind 10 weniger als im vergangenen Winter. Dabei hat der Haussperling die Kohlmeise vom ersten Platz der am häufigsten entdeckten Vögel verdrängt. Auf den Plätzen drei und vier befinden sich Blaumeise und der Feldsperling. Nabu-Vogelexperte Stefan Bosch zeigte sich am Freitag verwundert über die Ergebnisse. Er hätte wegen des milden Winters eher mehr als weniger Vögel am im Vorjahr erwartet.

Meldung