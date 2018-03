Nach dem kürzlichen Kälteeinbruch löst sich ein Stau der Zugvögel in Baden-Württemberg allmählich wieder auf. Derzeit seien im Südwesten ganze Scharen in Richtung Norden unterwegs, teilte der Naturschutzbund (Nabu) am Montag mit. Die Kälte habe die Vögel zuvor auf der Durchreise zu ihren Brutgebieten zu einem längeren Aufenthalt am Bodensee sowie vor und hinter den Alpen gezwungen. Das wärmere Wetter am Wochenende habe den Knoten nun jedoch gelöst.

Beobachten könne man den intensiven Vogelzug aber nur bedingt. Er spiele sich entweder nachts oder in großer Höhe ab, hieß es beim Nabu. Auf der Süd-Nord-Achse überflögen zum Beispiel Bergfinken, Rotkehlchen, Feldlerchen und Mäusebussarde das Land. „Von Südwesteuropa ziehen große Schwärme Ringeltauben und Kiebitze in ihre Brutgebiete im östlichen Teil von Europa durch.“