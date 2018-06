Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Donnerstag eine junge Frau in Karlsruhe überfallen und dabei in die Luft geschossen. Die 27-Jährige sei auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz in einem Hotel gewesen, als zwei Männer hinter ihr aufgetaucht seien, teilte die Polizei mit. Einer habe sie überholt und vorgetäuscht, sich einen Schuh zuzubinden. Der zweite Mann habe sie von hinten angetippt und mit einer Schusswaffe bedroht, dabei sei er maskiert gewesen. Die Täter hätten ihr die Handtasche abgenommen und sie aufgefordert mitzukommen. Der maskierte Mann habe dabei in die Luft geschossen. Schließlich konnte sich die Frau in ein Hotel flüchten.

Mitteilung der Polizei