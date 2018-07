Hamburg/Wolfsburg (dpa/lsw) - Auf dem Weg zur Übernahme des Sportwagenbauers Porsche durch Volkswagen steht die nächste Etappe an. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag in Hamburg sollen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Dabei geht es vor allem um eine milliardenschwere Kapitalerhöhung sowie um die Absicherung der starken Stellung des Landes Niedersachsen. Dazu soll auch die VW-Satzung geändert werden. Erwartet wird heftige Kritik von Kleinaktionären. Die Hauptversammlung könnte am Freitag fortgesetzt werden.